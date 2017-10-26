Ким Кардашьян скопировала легендарный образ певицы Шер

Популярная светская львица Ким Кардашьян является давней поклонницей певицы Шер. На днях знаменитость в точности скопировала образ 71-летней певицы, когда посетила её концерт в Лас-Вегасе.

Ким Кардашьян восхитила поклонников своим новым необычным образом и костюмом с оголенным животом. Однако внимательные пользователи Сети обратили внимание на то, что наряд Кардашьян в точности повторяет легендарный костюм Шер, в котором певица выступала на концерте в 1974 году.

Сама Ким не стала скрывать, что у дизайнеров заказала точную копию костюма Шер, чтобы именно в таком наряде посетить концерт легендарной певицы. Стоит отметить, что образ Кардашьян не остался без внимания и некоторые поклонники путали двух знаменитостей.