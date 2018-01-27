Александр Ревва вместе с семьёй едва выбрался из эпицентра урагана в Москве

Александра Ревву и его семью во время прогулки в московском парке застиг сильный ураган. О пережитом ужасе актер рассказал во время интервью.

Проживая в поселке на Новой Риге, знаменитость взял жену, детей, и отправился кататься на велосипедах по местному парку. По его словам, погода не предвещала катаклизма. Однако катающаяся семейная чита оказалась едва ли не в самом центре урагана, который потряс всю столицу. Александр Ревва оперативно принял решение уехать из парка, однако разрушительный ветер стал серьёзной преградой для побега.

Юморист утверждает, что деревья начали валиться за спинами у него и домочадцев. Это обстоятельство вызвало самый настоящий шок и ужас. Огромные стволы падали в непосредственной близости. Перед глазами Александра Реввы "пронеслась вся жизнь", однако он изо всех сил пытался побороть панику, чтобы оказать моральную поддержку дочерям и супруге. Он отметил, что, несмотря на повседневную бесстрашность, едва удержал сердце в грудной клетке. По мнению артиста, лишь чудо позволило им благополучно выбраться из парка. К слову, ураган вскоре стих.

Во время беседы с журналистами издания "Собеседник" Александр Ревва также прокомментировал собственную сексуальность. Он сообщил, что уже давно свыкся с излучением "невидимой энергии". Ведь многие исполнители поют гораздо лучше Александра Реввы, не обладают способностью распространять свой "тестостерон" на аудиторию. Знаменитость отметил, что подобное свойственно лишь "единицам". И он входит в этот список.