Кирилл Андреев из "Иванушки International" очень скучает по покойной маме

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев поразил фанатов трогательным постом в социальной сети. Он рассказал о том, что очень сильно скучает по своей маме, которая ушла из жизни в 2006 году, ее сразил рак.

Кирилл Андреев на своей странице в социальной сети разместил архивный снимок со свадьбы своих родителей, на котором они обмениваются кольцами. Певец рассказал, что в настоящий момент его маме исполнилось бы 79 лет, а также отметил, что очень по ней скучает.

Стоит отметить, что солист "Иванушек International" довольно рано лишился своих родителей, в 2003 году умер его отец, следом за ним, спустя 3 года, от онкологического заболевания погибла и мать певца. Андреев до сих пор очень переживает и время от времени делится теплыми воспоминаниями о своих родителях.

Поклонники решили поддержать своего кумира и отметили, что подобное происходит в жизни каждого человека, и как бы ему не было тяжело, пришла пора смириться и продолжать жить дальше, ведь уже прошло довольно много времени со смерти его мамы.