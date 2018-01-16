Тимур Батрутдинов снялся в видео с полуобнаженными моделями

Юморист и шоумен Тимур Батрутдинов, которому не так давно приписывали роман с Ольгой Бузовой, показал в своем Instagram видео, на котором он и полуобнаженные модели гуляют по коридору отеля. Резидент Comedy Club решился на откровенную фотосессию, которую многие пользователи уже сравнили с фильмом «50 оттенков серого».

В своем Instagram-аккаунте Тимур Батрутдинов разместил весьма провокативный ролик. На нем он и модели в нижнем белье с обнаженной грудью ходят по коридорам отеля. Сам Батрутдинов назвал данное видео «творческо-эротическим» экспериментом.

40-летний юморист рассказал, что он снимался у фотографа Татьяны Ивановой, а по завершению фотосессии они решили устроить экспромт и прогуляться по коридору гостиницы. На моделях из одежды присутствую лишь чулки, подвязки и нижнее белье, некоторые из манекенщиц и вовсе позируют рядом с Батрутдиновым без бюстгальтеров.

По словам Батрутдинова, ролик вышел весьма удачным. Сам он считает, что видео могло бы стать рекламой для известных брендов. Юморист указал на то, что в конце ролика не хватает надписи Givenchy или Dior Homme. Пользователи оценили видео, отметив необычный для шоумена образ. За день ролик успели посмотреть уже более 400 000 пользователей.