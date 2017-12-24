Анна Седокова поделилась трогательным фото с сыном

Популярная певица и многодетная мама Анна Седокова очень откровенна со своими поклонниками и всегда делиться в Сети подробностями личной жизни. На этот раз артистка похвасталась самым любимым мужчиной.

Анна Седокова дважды состояла в официальном браке, а также имела множество бойфрендов. Теперь знаменитость утверждает, что самым лучшим и любимым мужчиной в её жизни является сын Гектор. «На меня никто так никогда не смотрел. В его взгляде такая сила и безграничная любовь. Он не разрешает мне от него уходить. Расстраивается, когда теряет меня из вида, а из всех игр мира, предпочитает сидеть у меня на коленях и долго слушать, о чем говорят взрослые. Я его мама и это так удивительно все и невероятно. Спасибо, папа, за такое нереальное счастье. Спасибо судьбе за дорогу, которая привела меня к моему сыну», - рассказала певица.

Также Седокова поделилась новым совместным снимком с сыном, который сразу же оценили пользователи Сети. В комментариях фанаты стали утверждать, что у певицы подрастает настоящий разбиватель женских сердец.