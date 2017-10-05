43-летняя Диана Арбенина рассказала о том, как она относится к крещению

На своей странице в Instagram Диана Арбенина рассказала подписчикам о том, что 6 мая в свои 32 года она приняла крещение. Певица поделилась своим отношением к вере спустя 11 лет.

Известная исполнительница опубликовала в социальной сети видео, на котором она рассказа о своём отношении к вере. 43-летняя Диана Арбенина сообщила, что только в свои 32 года 6 мая она решилась принять христианство. Теперь звезда отмечает эту дату каждый год и не жалеет о своём выборе. Она сказала: «Может быть мы, рокеры, такие необузданные, но, мне кажется, что таких и любит Господь, и защищает».

В комментариях подписчики заметили, что 6 мая отмечается день Святого Георгия Победоносца, а потому певица «поцелована Богом». Также поклонники поинтересовались у Дианы Арбенины, крестила ли она своих детей. Другие обратили внимание на весёлые кадры из видео, на которых сын исполнительницы тщетно пытался открыть окно, чтобы спросить маму о том, какие кроссовки ему стоит надеть.