Ирина Салтыкова в свой 52-ой День Рождения показала фигуру в бикини

Певица Ирина Салтыкова провела свой 52-ой День Рождения на отдыхе в Монте-Карло. В своем Instagram-аккаунте она показала снимок в белом бикини, пользователи отметили стройность и красоту фигуры Салтыковой, указав, что она выглядит «как девочка».

Ирина Салтыкова проводит свои Дни Рождения на отдыхе, в этом году она не стала делать исключений и отправилась в Монте-Карло. Там звезда купается и загорает, не забывая делать снимки.

В своем Instagram-аккаунте Ирина Салтыкова разместила снимки в белом купальнике. Певице не нужно скрывать фигуру за парео и платками, так как даже в 52 года она выглядит стройной и подтянутой. Пользователи поздравили певицу с ее Днем Рождения и отметили, что Салтыкова очень «хорошо выглядит». Некоторые даже не поверили в ее возраст, так как на фото они видят не «взрослую женщину», а «молодую девочку».

Певице желают всего самого наилучшего, поклонники пишут комплименты и самые лестные комментарии. По мнению юзеров, даже в 52 года можно фотографироваться в купальнике, если фигура такая, как у Салтыковой.