Алексей Воробьёв записывает новую грустную песню на весёлом пианино

Алексей Воробьёв в скором времени может порадовать поклонников новым хитом, который вновь затронет их души грустным содержанием.





Отличаться хит будет историей записи. Обычно, на написание грустных песен артистов вдохновляют трагические или просто неприятные моменты в их жизни, но Алексей всегда отличался своей неординарностью. По его собственным обещаниям, песня и правда будет о грустном. Но её запись в Burbank Music Academy в Калифорнии проходит предельно весело.





«Ищем правильный звук для нового трека. Забавно, что песня грустная, в отличие от моих штанов и пианино», - подписал новый пост певец. На снимке он запечатлён в «весёлых» жёлтых штанах. На его коленях стоит красный мини-рояль, который никак не вяжется с мыслями о печали. Поклонники уже с нетерпением ждут новинку, ведь в последнее время Алексей Воробьёв радует их преимущественно забавными песнями и видео, например, «Я тебя люблю», «Сумасшедшая», «Я хочу любви» и другие.