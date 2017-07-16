Певец Шура готовиться стать отцом и ищет суррогатную мать для своих детей

Певец Александр Медведев, известный как Шура, посетил шоу «Секрет на миллион», которое ведет Лера Кудрявцева. Музыкант рассказал, что мечтает стать отцом и уже сдал анализы, чтобы выяснить свою способность иметь детей, в студии он познакомился с женщиной, которая может стать суррогатной матерью для его наследников.

Шура рассказал, что хочет стать отцом. Он мечтает о детях, для них он намерен купить дом за городом. По словам музыканта, он сможет стать хорошим отцом и не допустит того, что дети в 13 лет уйдут из дома, как это случилось с ним. Шура также отметил, что мечтает иметь двойню и хочет присутствовать на родах своих детей.

Певец сомневается, сможет ли он иметь детей после своей продолжительной болезни. Чтобы узнать о том, имеет ли он возможность стать отцом, Шура уже сдал специальные анализы. Если результаты будут положительным, то он начнет готовить документы и найдет суррогатную мать.

В студии была женщина, которая уже три раза была суррогатной матерью, она рассказала, сколько стоят ее услуги. Каждый месяц суррогатная мать получает 25 тысяч рублей, после родов ей платят 800 тысяч рублей. Если она родит двойню, то ей доплатят еще 150 тысяч. Заказчики могут ходить с женщиной к врачам и присутствовать на родах.

Женщина заявила, что может стать матерью детей Шуры. Музыкант сказал, что он рассмотрит ее кандидатуру и свяжется с ней для обсуждения возможного сотрудничества. Сейчас Шура надеется, что анализы покажут положительные результаты и он сможет стать отцом. Даже его мать, с которой у него долгое время были очень сложные отношения, порадовалась желанию сына стать отцом и заявила, что хочет внуков.