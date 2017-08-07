Неизменный вкус: Илон Маск завел похожую на Эмбер Хёрд девушку

Американский предприниматель Илон Маск после расставания с актрисой Эмбер Хёрд завел себе девушку, очень похожую на неё. Личность новой избранницы раскрыло издание Page Six.

По информации СМИ, Илон Маск начал встречаться с 29-летней Тайлер Хейни, которая также занимается бизнесом. Она основала и возглавила в качестве исполнительного директора собственный бренд Outdoor Voices, который специализируется на нарядах для активных видов отдыха. Стоит отметить, что компания уже принесла бизнесвумен солидную прибыль. Forbes оценило состояние Тайлер Хейни в 57 миллионов долларов и поместили её в перечень самых успешных предпринимателей до 30 лет.

Page Six не располагает информацией о том, где и при каких обстоятельствах молодые бизнесмены встретились впервые. Однако источники вот уже несколько недель замечают главу Tesla и SpaceX в компании Тайлер Хейни. В комментариях под публикацией издания в социальных сетях пользователи поспешили найти сильное сходство девушки с бывшей возлюбленной Илона Маска, с которой тот расстался в августе прошлого года.

Напомним, что роман с Эмбер Хёрд у Илона Маска закрутился в апреле 2017-го. СМИ отмечали серьёзный характер этих отношений и даже судачили о скорой помолвке. Однако их любовь угасла ещё до конца лета. Впрочем, на некоторое время роман разгорелся вновь и продержался до января.