Помолодевшую Анну Семенович без макияжа сравнили с юной девушкой

Популярная исполнительница и ведущая Анна Семенович поразила поклонников своим внешним видом без макияжа. Артистка значительно помолодела, за что поклонники сравнили Анну с юной девушкой.

Анна Семенович продолжает свой отдых на Мальдивах и не забывает о своих фолловерах. Знаменитость ежедневно публикует свежие фото со сказочного острова. «Утро бывает разным. Но когда просыпаясь сразу бежишь купаться в океан, оно особенно прекрасно», - подписала последний снимок Анна Семенович.

Поклонники посчитали, что свежей воздух и океанская вода пошли певице на пользу, так как даже без грамма косметики на лице Семенович выглядит очень молодо. Напомним, что в этом году артистке исполнилось ровно 38 лет.