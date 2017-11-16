"Одесская Барби" считает юмор проявлением отсталости

Валерия Лукьянова, известная многим как «Одесская Барби» рассказала подписчикам о том, чем, по её мнению, является юмор. Девушка считает шутки недостойным уровнем для развитых существ.

На своей странице в Instagram Лукьянова рассказала о полученном ею уроке. «Одесская Барби» планирует отказаться от любого проявления юмора в своей жизни. Отныне девушка воспринимает любые шутки как проявления низкого уровня развития. Она рассказала, что раньше относилась к юмору, как к положительной черте характера, но теперь она понимает, что это только мешало ей. «Всё, что связано с эмоциями – несёт грязь», - утверждает Лукьянова в своей публикации. Валерия отметила, что это станет очередной ступенью на её развитии.

«Одесская Барби» рассказала, что к подобным выводам пришла не одна, а вместе со своей подругой. Это стало для неё отличным показателем того, что она стоит на правильном пути. А совместное открытие приятно её удивило. Поклонники Лукьяновой считают, что ограничивать себя от маленьких радостей в обществе людей не стоит. И если юмор ей приносил какое-то удовольствие, то значит, в нём не было ничего плохого.