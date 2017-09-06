Анна Седокова поделилась подробностями о возможном лишении родительских прав

Анна Седокова рассказала поклонникам о проблемах в её семье. Она рассказала о возможности лишения родительских прав и об ужесточенных правилах встречи с дочерью Моникой.

На своей странице в Instagram Анна пересилила себя и решилась рассказать о том, с какими бедам столкнулась. Долгое время она отказывалась это делать, так как боялась, что её слова будут использованы адвокатами другой стороны против неё. Как пример подобной ситуации она привела своё интервью для одного из журналов. Седокова рассказала, что спать вместе с дочерью она может только под присмотром надзирателя. Однажды адвокаты позвонили ей и сказали, что отменят встречу, если Анна будет фотографировать Монику.

Решением для столь откровенного рассказа стала поддержка людей, которые постарались приободрить Седокову. С ней связались лучшие адвокаты по международному праву, несколько глав телеканалов и множество журналистов. Также она получает письма от матерей, которые находятся в схожей с ней ситуации. Это придало Анне уверенности и она поняла, что борется со своими проблемами не в одиночку.

В комментариях поклонники поддержали Седокову, пожелав ей терпения. Они надеются, что в скором времени всё удачно разрешится.