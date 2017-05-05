Никита Джигурда и Марина Анисина отпраздновали годовщину со дня венчания

Никита Джигурда и Марина Анисина по-прежнему любят друг друга. Эта известная талантливая пара не расстается уже на протяжении 10 лет. Вчера, 4 мая, они праздновали в ресторане годовщину со дня венчания.

Как известно, спортсменка Марина Анисина уже не раз завоевывала первые места на соревнованиях по фигурному катанию. Однако сейчас она вроде как завоевала сердце известного актера, кинорежиссера, сценариста и музыканта Никиты Джигурды.

Звездная пара уверена в том, что они созданы друг для друга. Ровно 10 лет они прошли церемонию венчания, на которых пообещали друг другу быть вместе в радости и в горе, в болезни и здравии. Для Джигурды это более важно, чем поставить подпись в брачном договоре. Какое-то время пара уже жила в официальном браке, но потом они решили развестись, однако любовь их разлучить не смогла и они по-прежнему вместе. Год назад они снова съехались и до этого времени живут в гражданском браке, однако Джигурда снова задумывается о браке с Анисиной и надеется на то, что она согласится снова выйти за него замуж.

Сама Анисина признается, что любит Никиту и не собирается от него уходить. Так что вскоре поклонники звездной пары могут увидеть вторую свадьбу этих возлюбленных.