Адвокат Киркорова подал на дочь в суд ради жилплощади в Москве

Скандальное дело адвоката Филиппа Киркорова стало известно в Сети. Александр Добровинский подал в суд на свою дочь за право проживать в комнате в элитной квартире на Воробьёвых горах. Причиной таких событий считают наличие второй семьи у Добровинского.

Несмотря на то, что Марина Добровинская состоит в браке с Александром Добровинским, её супруг решил судиться с собственной дочерью. Юрист хочет получить ключ от одной из десяти комнат элитной квартиры, которая находится на Воробьёвых горах.

Причиной такого поведения адвоката стала его внебрачная связь с женщиной, которую зовут Любовь Богуславская. Известно, что у неё есть дочь Полина, которая ещё не достигла совершеннолетия.

Так как Александр Доброшинский не хочет покидать квартиру, в которой он проживает со своей законной супругой Мариной Добровинской и двумя дочерями, он просто решил отсудить у них 10% от общей площади. Иск был подан в суд из-за того, что его дочь была против того, чтобы отец жил с ней под одной крышей.