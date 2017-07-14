Поклонники Сергея Лазарева бьют тревогу из-за его стремительного похудения

Известный российский певец Сергей Лазарев за последнее время похудел на 7 килограмм. Поклонники Лазарева не могли этого не заметить и стали спрашивать у певца, что же стало причиной такой быстрой потери веса.

Сам Лазарев объясняет это тем, что очень много времени потратил на подготовку нового шоу. У певца было очень много репетиций, на которых было потрачено слишком много нервов и во время тренировок певец постоянно подвергался стрессовым ситуациям.

В своем микроблоге в Instagram певец пишет о том, что хочет держать себя в форме. Именно поэтому он старается правильно питаться и выкладываться на тренировках на полную, даже во время отпуска. Сергей пишет о том, что пока есть время нужно стараться, а отдыхать он собирается уже когда ему исполнится 80.

Однако фанаты певца во всю бьют тревогу и стараются уговорить его больше времени тратить на отдых и не перенапрягаться.