Ивана Дилова призналась в любви к экс-участнику «Дома-2»

Звезда телестройки Ивана Дилова призналась, что влюблена в участника «Дома-2», который недавно покинул проект. Поклонники уже догадались, кто это.





О своих чувствах девушка рассказала «по секрету», однако информация быстро просочилась в народ. Как оказалось, разрыв с Романом Гриценко девушка переживала недолго и у неё уже были планы по завоеванию нового сердце. Красотка Дилова не стала называть имя того, кому готова отдать своё сердце, однако намекнула, что этот мужчина недавно покинул проект и ей очень хочется, чтобы он вернулся.



Поклонники уверены, что речь идёт о Саймоне Марданшином, который как раз недавно ушёл из «Дома-2». Однако всему своё время, и они ждут, когда их догадки подтвердит сама Ивана, ведь если это правда, из молодых людей получится самая красивая пара проекта. Критики также уверены, что «любовь» между участниками телешоу может случиться, но исключительно из корыстных мотивов: чтобы Саймон вернулся в проект, а Ивана – из него не «вылетела».