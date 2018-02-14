«Наконец-то»: вместо шпагатов Волочкова показала женственность и скромность

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок без шпагатов и откровенных нарядов, вместо мини-купальника звезда надела на себя миди-платье и поразила поклонников женственностью. Как указали пользователи, Волочкова «наконец-то стала красивой».

Анастасия Волочкова не стесняется своего тела и часто демонстрирует своим подписчикам растяжку и фигуру в мини-купальниках. Такие снимки всегда получают массу критики, так как пользователи утверждают, что им «надоело» смотреть на шпагаты и оголенное тело. Часто Волочкову просят стать «скромнее» и быть «приличной».

По-видимому, Волочкова решила прислушаться к своим подписчикам. В своем Instagram она разместила снимок, на котором вместо купальников на ней надето миди-платье. Наряд и локация очень понравились пользователям. Многие отметили, что Волочкова выглядит очень женственной и очень красивой.

Пользователи желают Волочковой оставаться такой же «милой» и отказаться от откровенных снимков. Балерина впервые за долгое время вызвала своим снимком не волну критики, а массу комментариев с комплиментами.