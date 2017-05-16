Мать Леонида Агутина написала о своем сыне биографическую книгу

Мать известного певца Леонида Агутина написала книгу, которую посвятила своему первенцу. В книге раскрылись подробности биографии артиста и его личной жизни, о которых он никому не рассказывал.

Поклонники Леонида Агутина пришли в восторг от книги, которую написала его мать. Оказывается, певец состоял не в лучших отношениях со своим отцом. У них была сложность в общении, поэтому они мало времени проводили вместе. А также в книге присутствует глава о рождении первого ребенка Леонида. Для певца было полной неожиданностью рождение Полины, так как с ее матерью на тот момент у них уже были не особо хорошие отношения. Однако от дочери певец не отказался и всячески старался проявлять свою заботу и сохранить семью.

В книге так же присутствует история о романтических отношениях Леонида Агутина с Анджеликой Варум, о которых артист даже не упоминал. Дело в том, что сам Агутин предпочитает не афишировать свою личную жизнь и не выставлять ее на обозрение общественности. Однако мать знаменитого певца считает, что отношения между Анджеликой и Леонидом были наполнены гармонией и любовью, поэтому нет ничего зазорного, если люди об этом узнают.