Анджелина Джоли закрутила роман с женатым молодым актером

СМИ приписывают Анджелине Джоли роман с женатым актером Эдом Скрейном, которому 35 лет. Скрейн снимается с 42-летней актрисой в фильме «Малифисента – 2», Джоли в восторге от своего коллеги и восхищается его мускулистым телом.

Как сообщают СМИ, Эд Скрейн снимается с Анджелиной Джоли в фильме «Малифисента – 2», там он играет роль главного «злодея». У актера мускулистое тело и он, отмечают пользователи, весьма привлекателен. Анджелина Джоли считает своего коллегу по съемочной площадке весьма привлекательным.

Знакомые актрисы утверждают, что Джоли называет актера сексуальным и интересным человеком. Якобы, она общается с мужчиной и после съемок. Многие решили, что Джоли решила завести роман с молодым и мускулистым актером назло экс-мужу Брэду Питту.

У Эда Скрейна есть жена и ребенок, они живут в Лондоне. Пользователи Сети уже пишут о том, что Джоли не стоит становиться «разлучницей». Многие просят актрису найти себе другого мужчину, который будет свободен. Сама Джоли слухи о возможном романе с молодым и женатым актером пока что не комментирует.