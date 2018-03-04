Лена Миро считает, что Владимир Высоцкий единственный секс-символ в России

Читатели были удивлены заявлением Лены Миро. Известный блогер считает, что в стране, где живут самые красивые девушки, абсолютно нет секс-символов. Она написала, что из мужчин только Владимир Высоцкий может претендовать на звание «секс-символ страны» и объяснила почему так.

В новой публикации Лена Миро размышляла на тему секс-символов страны. Она заметила сильную разницу между вечными сексуальными представителями западного шоу-бизнеса, например Джонни Депп, Киану Ривз, Анджелина Джоли, Моника Белуччи и российскими «секс-символами». В итоге блогер сделала громкое заявление о том, что в России отсутствуют секс-символы.

Причиной тому, что в стране, где живут самые красивые девушки, нет сексуальных женщин, стал менталитет жителей России. Только россиянки могут по десять раз ходить к пластическому хирургу, покупать самые дорогие платья и тратить десятки тысяч рублей, а то и долларов на стилистов, однако, при этом не чувствовать себя красивой и совершенной. Так происходит из-за того, что девочек воспитывают не реализовавшиеся в жизни матери, которые только поощряют развитие у дочки комплексов своими глупыми советами и наставлениями.

Насчёт современных российских «секс-символов» как Анна Седокова и Анна Семенович Лена Миро сказала, что они удостоены такому почётному званию лишь благодаря тому, что на фоне остальных российских звёзд выглядят чуть лучше. В конце своей статьи блогер заявила, что Владимир Высоцкий – единственный секс-символ России.