Настя Каменских рассказала о своем возлюбленном

Певица Настя Каменских, которая занялась сольной карьерой и выступает под ником NK, решила приоткрыть завесу тайны своей личной жизни. По словам артистки, она счастлива в отношениях со своим возлюбленным, но его имени она раскрывать пока не хочет.

Настя Каменских получила известность благодаря группе «Потап и Настя», в которой она с репером Потапом успешно записывала песни и гастролировала по всему миру. В прошлом году Каменских объявила о том, что они с Потапом приостанавливают работу группы. Певица стала выступать сольно и взяла псевдоним NK. Уже многие годы ей приписывают роман с Потапом, но подтверждений таким слухам не находилось.

Теперь же Каменских решилась высказаться о своих отношениях, но имени возлюбленного она не раскрыла, чем еще сильнее заинтриговала поклонников. По словам певицы, у нее есть отношения и она «безумно счастлива». Имени возлюбленного она не хочет раскрывать, оберегая таинственного мужчину от сплетен и чрезмерного внимания журналистов.

Каменских уверена, что «счастье любит тишину», поэтому выставлять свои отношения на всеобщее обозрение она не стремится. Настя Каменских рассказала, что она, как и все женщины, мечтает о свадьбе и намерена родить ребенка. В мужчинах ей нравится умение шутить, а неприемлемыми качествами певица считает «нарциссизм и самовлюбленность».

Каменских также отметила, что жертвовать своей карьерой ради семьи она не готова. По словам певицы, любовь не должна обязывать людей от чего-то отказываться. Если же отношения заставляют чем-то жертвовать, то тогда, считает Каменских, стоит поставить под вопрос наличие любви.