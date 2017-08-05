Анастасия Костенко жалуется на минусы своей беременности

Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов ждут пополнение в семье. Однако будущая мама не сильно радуется проблемам, которые возникли у нее из-за беременности.

Анастасия Костенко – девушка, которая любит следить за своей красотой и соответствовать трендам. И те проблемы, которые поджидают беременных, оказались для нее неожиданностью. Так, свободная одежда, в которую вынуждены одеваться девушки в положении, произвела на модель нехорошее впечатление. «Отдел с балахонами» не порадовал Анастасию выбором, и все что она смогла там приобрести - это леггинсы, джинсы и топы.

В негодовании ассортиментом поддержал жену и футболист. Дмитрий Тарасов, как и Костенко, предпочитает делать покупки в масс-маркетах, где Анастасию и заметили поклонники.

Модель дала несколько советов девушкам, которые, как и она, находятся в интересном положении – а именно не слушать тех, кто говорит, что в этот период жизни надо ходить только в одежде для беременных. Костенко утверждает, что обычная одежда, только на размер больше прекрасно подойдет.

Девушки, у которых есть опыт в покупке одежды для беременных, заподозрили Костенко, в том, что именно обычной одеждой она и пытается скрыть свой живот. Ведь его не так часто можно увидеть на фотографиях.

Но тем не менее, фанаты поблагодарили за необычный совет и в который раз «забросали» Анастасию комплиментами и приятными пожеланиями.