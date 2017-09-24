Фото Валерии с Жан-Полем Бельмондо вызвало у подписчиков волну ностальгии

Известная певица Валерия проводит майские праздники во Франции со своим мужем. Недавно она встретилась в отеле Four Seasons со знаменитым французским актером Жан-Полем Бельмондо. Фотографию с их встречи певица выложила в Instagram.

Подписчики Валерии не могли не заметить, как годы 85-летнего актера взяли свое. Сейчас Жан-Поль Бельмондо выглядит уже не таким, какого его помнят зрители на своих экранах. Волосы актера отдают сединой, а на лице появились старческие морщины.

50-летняя Валерия на фоне 85-летнего актера выглядит скорее даже как его внучка, рассказывают подписчики. Фанаты скучают по временам юности актера, который в свое время был очень горяч. Увы, время никого не щадит и поклонникам остается только ностальгировать по прежним временам.

Валерия же получила очень много комплиментов по поводу своей внешности. В свои 50 она выглядит максимум на 30 и не перестает этим удивлять. Сейчас Валерия наслаждается отпуском с Иосифом Пригожиным в городе любви, в Париже.