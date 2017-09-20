«Показала персик»: Елена Летучая шокировала снимком в красном бикини

Телеведущая Елена Летучая поделилась со своими поклонниками снимками с отдыха. На одной из фотографий Летучая продемонстрировала стройную фигуру в красном бикини, прикрыв ягодицы персиком.

Елена Летучая опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок в купальнике, на нем она позирует у бассейна. Внимание пользователей привлек персик, которым были прикрыты ягодицы. Многие стали шутить о том, что Летучая наконец-то показала «свой персик» и придумывать смешные фразы с аллегорическим смыслом.

В Instagram весьма популярна традиция, которая стала чем-то похожим на флешмоб. Многие девушки фотографируются в купальниках и прикрывают интимные части тела фруктами. В область груди фотографы подставляют вишни, а для ягодиц используют персики и другие фрукты с двумя «половинками». Пользователи оценили снимок Летучей, отметив, что телеведущая выглядит стройной и красивой.

После скандала с Самбурской на нее обрушилась масса критики, многие хейтеры стали писать под ее снимками оскорбления. Атака недовольных пользователей усилилась и после того, как в Сети появились снимки избитой Самбурской, которую могли травмировать из-за ее негативных высказываний в адрес Летучей.