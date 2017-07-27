Ким Кардашьян решила уйти от Канье Уэста

СМИ сообщили о том, что пара Ким Кардашьян и Канье Уэста испытывает сложности в отношениях. Якобы, Кардашьян хочет развестись с репером и уже начала консультироваться с юристами.

По мнению журналистов, проблемы Канье Уэста и его странное поведение могут стать причиной того, что его брак с Ким Кардашьян распадется. Якобы, известная светская львица уже задумалась о разводе и даже консультировалась по этому поводу с юристами.

Как утверждают СМИ, Ким Кардашьян недовольна поведением своего мужа-репера, который все чаще дает поводы для скандалов. Резкое и непредсказуемое поведение Уэста огорчает его супругу. Помимо этого, сейчас рэпер полностью отдается работе над своим новым альбомом. Также он готовиться отправиться в мировое турне, оставив Ким Кардашьян с детьми.

Официальных комментариев и подтверждений семейство Кардашьян пока что не дает. Действительно ли пара Ким Кардашьян и Канье Уэста будет разводиться – пока никто точно не знает. Известно лишь то, что если развод и правда состоится, то знаменитостям придется пройти долгий процесс по разводу имущества и миллионных заработков.