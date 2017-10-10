Экс-участница «Дом-2» Рита Керн изменила мужчине, который ради нее ушел из семьи

Экс-участница шоу «Дом-2» Рита Керн, известная своим весьма внушительным бюстом, рассказала о том, что когда-то жила с мужчиной, который ради нее бросил семью. По словам Керн, те отношения были «по расчету», но они ей не понравились и она изменила избраннику с другим.

Звезда телестройки не скрывает, что когда-то работала в эскорте и заводила романы с мужчинами ради денег. По словам Риты Керн, у нее были отношения с мужчиной-иностранцем, который ради нее бросил свою семью. С ним она жила из меркантильных соображений, она сама призналась, что тот роман был «по расчету».

Однако, отношения с богатым мужчиной перестали нравится Керн, она поняла, что не испытывает к своему партнеру любви. Тогда звезда «Дом-2» изменила мужчине с другим и сама во всем созналась. Сейчас Рита Керн хочет найти себе мужчину, с которым проведет всю свою жизнь. Она заявила о готовности стать матерью и даже обещает, что будет верна своему новому возлюбленному.

Рита Керн известна своим пристрастием к пластическим операциям. У звезды «Дом-2» большая грудь, которой она гордится. Также она увеличила губы и сделала другой нос. Походы к пластическим хирургам Рита Керн называет своим «хобби» и утверждает, что только после увеличения груди она стала себе нравится.