Утреннее фото 43-летней Яны Рудковской поразило поклонников своей «естественностью»
Продюсер Яна Рудковская опубликовала новый снимок из европейской страны. Фотография женщины утром не оставила поклонников равнодушными.
Яна Рудковская давно собирает разнообразные слухи вокруг своей внешности только потому, что в свои 43 года она выглядит немного за 30. Особого внимания поклонников заслужили кожа и ноги продюсера. Если уход за лицом они когда-то пытались оправдать баснословными расходами на лучшие салоны красоты, то к ногам Рудковской у них осталось больше вопросов.
Продюсер опубликовала традиционный снимок с букетом цветов, на котором она позирует в милой пижаме. Кстати, самоиронию поклонники также оценили: «акула шоу-бизнеса» Рудковская предпочитает спать в пижаме с маленькими акуятами. Из-под коротких шорт перед поклонниками предстали шикарные длинные ноги продюсера. В комментариях они стали обсуждать секрет их стройности. Рудковскую вновь обвинили в использовании фотошопа и выборе удачного ракурса, хотя некоторые посчитали, что весь секрет таится в позе «на носочках», которая визуально удлиняет ноги. Те, кто не нашёл во внешности Яны Рудковской следов теории заговора, сделали ей массу комплиментов и попросили не «уродовать» красоту неудачной обувью.