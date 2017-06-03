Звезда «Дом-2» раскрыла правду о том, что Костенко увела Тарасова из семьи

Экс-участница «Дом-2» Анастасия Лисова рассказала в своем видеоблоге о том, что Анастасия Костенко не является «ангелом». По словам Лисовой, модель увела футболиста Дмитрия Тарасова из семьи, свои высказывания видеоблогерша подкрепила скриншотами переписок.

Анастасия Лисова утверждает, что Костенко не является «наивной и простой». По словам звезды шоу «Дом-2», модель начала свои отношения с Тарасовым, когда тот еще был в браке с Ольгой Бузовой.

Якобы, когда в СМИ только начала появляться информация о романе Костенко и Тарасова, модель утверждала, что все это ложь. Она даже планировала судиться с журналистами, которые начали распространять такие данные. Костенко скрывала правду о своем романе с Тарасовым даже от своих знакомых и друзей. Лисова утверждает, что она была в дружеских отношениях с Костенко и спрашивала ее о появившихся слухах. Звезду «Дом-2» приглашали на шоу, посвященное разводу Бузовой и Тарасова, но та решила сначала узнать всю правду у Костенко. Модель не признавалась Лисовой и утверждала, что вся эта информация является вбросом.

Теперь же Лисова обвиняет Костенко во лжи и подкрепляет свои слова скриншотами из переписок, в которых модель жаловалась на хейтеров. Как эту новость будет комментировать Костенко – пока не известно. Сейчас она планирует роды, летом она родит Тарасову ребенка. Пара уже поженилась и обвенчалась, а пользователи Сети продолжают критиковать Костенко, называя ее «разлучницей».