Егор Крид получил травму на море в Турции

Известный певец Егор Крид травмировал ногу в Турции, когда зашел в море. Об этом он написал своим подписчикам в Instagram и разместил соответствующую фотографию.

В Турции Крид оказался, потому что его пригласили поучаствовать в концерте, который проводили для того, чтобы привлечь русскоязычных туристов. Его рабочий график был не особо забит, поэтому певец решил выделить немного времени на то, чтобы отдохнуть на море. Однако после того как Крид пришел на пляж и вошел в воду, он пострадал от глубокого пореза, когда наступил на риф.

Дело в том, что в районе Кемера, где и находился Крид, довольно-таки каменистый берег и специалисты советуют обувать специальную обувь перед тем как войти в море. Однако главный герой шоу «Холостяк» видимо забыл об этом.

Впрочем, Егор Крид не собирается отменять свои выступления. Ему становится больно от ходьбы, но певец собирается проявить мужество и не выдавать свои чувства, когда будет активно передвигаться по спеце во время концерта. Но даже если Крид будет сидеть на стуле и петь, поклонники смогут его понять и не будут против.

Сейчас Егор Крид собирается в Дубай. Он не особо расстроен своей травмой, однако все же предупредил своих фанатов о том, чем может закончиться поездка на море в Турцию, если не берешь с собой специальную обувь.