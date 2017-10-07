Кристина Асмус шокировала пользователей «обнаженным» снимком из ванной

Актриса Кристина Асмус разместила в своем Instagram-аккаунте снимки, сделанные в ванной, на них она изображена обнаженной. Пользователи Сети негативно прокомментировали пост Асмус, указав на то, что она рекламирует свои спектакли «путем провокаций».

Не так давно Кристина Асмус весьма удивила своих поклонников промо-роликами к шоу «Asmodeus», которое обещает быть провокационным и необычным. По словам самой актрисы, которая будет ведущей данного проекта, формат программы будет новым для российского зрителя. Пользователи Сети удивились тому, что именно Асмус, которую чаще всего считали «примерной» знаменитостью, станет участницей провокационного шоу.

Теперь же, Асмус решила напомнить своим поклонникам о грядущем спектакле. В своем Instagram она разместила два снимка, которые она сделала во время принятия ванны. На фотографиях Асмус запечатлена оголенной, тело актрисы прикрыто пеной.

В описании Кристина Асмус указала даты своего выступления в спектаклях и добавила множество ироничных хештегов. Актриса предугадала, что пользователи начнут критиковать ее за снимки и отметила хештегами возможные фразы хейтеров. Асмус получила ряд критики, но, как видно по хештегам, к этому она была готова.