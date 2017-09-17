«Я просто не успеваю есть»: Елена Захарова рассказала секрет своего быстрого похудения после родов

Актриса Елена Захарова, которая 4 месяца назад родила дочь, не рассказывает об отце и скрывает имя своего ребенка. По словам Захаровой, причиной ее стройности и быстрого восстановления после родов стало то, что она кормит дочь грудью и не успевает есть.

Елена Захарова родила ребенка в декабре минувшего года. Актриса не стремится рассказывать о своей дочери и не сообщает, кто является отцом ребенка. По мнению журналистов, скрытность Захаровой обусловлена тем, что в 2011 году она потеряла ребенка, ее 8-месячная дочь скончалась от вируса. После такой трагедии актриса очень дорожит своим 4-месячным ребенком и не сообщает даже имени своей дочери.

Многие отметили, что Захарова уже через месяц после родов выглядела стройной. По словам актрисы, она не сидела на каких-то диетах и не занималась спортом. Свое похудение Захарова поясняет тем, что она кормит дочь грудью, а этот процесс может быть для организма энергоемким.

Помимо этого, Захарова рассказывает, что ей едва ли удается найти время для еды. По словам актрисы, она не успевает есть и это могло сказаться на ее фигуре. Захарова отметила, что может позавтракать и вспомнить об обеде уже поздней ночью.