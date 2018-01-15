Лена Миро раскрыла секреты истинной сексуальности у некрасивых знаменитостей

В своём блоге девушка рассказала о женщинах «высокого полёта». Лена Миро утверждает, что красота и сексуальность - две разные вещи. В качестве примера она привела самых знаменитых моделей, которые далеки от идеала красоты и рассказала секреты их сексуальности.

Известный блогер считает, что истинная красота и сексуальность женщины не в её идеальном лице и фигуре, а в самоуверенности, которая всегда выражается во взгляде.

В качестве примера Лена Миро сравнила известных моделей, которые далеки от идеала красоты.

Например, популярная модель Кейт Мосс является обладательницей длинного торса, коротких ног, недостаточно вытянутого для модели лицо, ещё и с удлинённым носом, кончик которого раздвоен. Однако её вера в собственную красоту помогла ей добиться успеха.

Точно так же Наоми Кэмпбелл со своим негармоничным лицом, Синди Кроуфорд с постоянными лишними сантиметрами на талии, Ева Герцигова, черты лица которой абсолютно противоречат всем стандартам красоты, смогли добиться успеха в модельной карьере не благодаря красоте, а благодаря уверенности и любви к себе.

Поэтому блогер предлагает своим читательницам не гнаться за модными трендами красоты, уничтожая своё тело, бюджет и психологическое здоровье, а, узнав секреты истинной сексуальности, воспитать любовь к себе и верить в свою уникальную красоту.