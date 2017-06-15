Знаменитую джазовую певицу нашли мертвой на берегу "мыса самоубийц"

Английская джазовая певица Ханна Нортедж была найдена мертвой на берегу мыса Бичи-Хед, который прозвали «мысом самоубийц». Обстоятельства произошедшего выясняются, однако пока что правоохранители имеют только одну версию – певица свела счеты с жизнью самостоятельно.

Ханна Нортедж умерла в возрасте 43 года. За время ее музыкальной карьеры было проведено десятки концертов в разных городах мира. Джазовую исполнительницу зрители могли запомнить как члена жюри в таких известных телешоу как Live и Unsigned. А также женщину знали как актрису. Она участвовала в съемках фильмов с участием таких знаменитых актеров как Элайджи Вуд и Джон Херт.

Совсем недавно вокалистка, которая исполняла партии в стиле джаз, уехала в отпуск на море. Женщина отдыхала в Восточном Суссексе и поселилась в отеле города Истборн. Домой она планировала возвращаться 1 мая. Когда родственники обнаружили, что она не вернулась в Лондон, они начали волноваться и искать ее.

Мыс, на котором нашли тело певицы, обычно охраняется. Там находятся люди, которые отговаривают приходящих на это место от самоубийства. Однако во время смерти Ханны Нортедж никого из специального отряда рядом не оказалось.

Полиция проводит расследование. Причины произошедшего пока не ясны.