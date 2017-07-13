Певица Жасмин рассказала, как устаёт с тремя детьми

Российская певица Жасмин рассказала поклонникам о своих проблемах. Сейчас испытания в её жизни тесно связаны с воспитанием троих детей.

«С тремя детьми иногда мне хочется себя клонировать», - с таких слов Жасмин начала публикацию на своей странице в Instagram. В начале мая певица собралась в отпуск со своими детьми, но уже с самого старта отдыха столкнулась с проблемами. У дочери звезды Маргариты поднялась температура и девочка начала капризничать, из-за этого Жасмин, как она уточнила, потребовалось «раздвоение личности». Так как её сын Михаил прилетел на отдых всего на несколько дней, то он захотел провести как можно больше времени с матерью.

Жасмин рассказала о ревности дочери к младшему братику, которому постоянно нужно внимание, тем более, что его нельзя подпускать к болеющей Маргарите. Капризы детей относительно купания и другого отдыха заставили певицу искать выходы из ситуации.

Поклонники звезды поспешили поддержать её, рассказывая о подобных случаях из своей жизни. Они призывают Жасмин запастись терпением, ведь детям действительно необходимо её внимание и забота.