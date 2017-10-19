Фанаты заподозрили у дочери Любови Толканиной анорексию

Актриса Любовь Толканина выложила в Instagram фото с домашней уборки, где она убирает квартиру вместе с дочерью Марией. Многие фанаты выразили свои восхищения в комментариях и даже сами вдохновились на то, чтобы провести уборку у себя дома. Однако фотографию встретили не только восторженные отклики. Поклонники заметили, что у Маши очень сильно изменилась фигура.

Буквально за несколько месяцев дочь Егора Кончаловского и Любовь Толканиной сбросила около 30 килограмм своего веса. Машу помнят по пышным формам и мягким щечкам, однако на фотографии она выглядела уж слишком худой. Такое быстрое изменение в весе вызвало у фанатов бурную реакцию и они поспешили сообщить об этом.

Фанаты выразили свои переживания и подозрения на счет того, что Маша больна анорексией и выглядит уж слишком худой. Ее впалый живот вызвал очень много критики.

Анорексия считается заболеванием психики, которое чаще всего сопутствует стремительному желанию похудеть и снижению веса.