В то время как интернет взорвала новость о ее смерти, Примадонна весело проводила время с сыном

Интернет облетела новость о неожиданной для всех смерти Примадонны. В новости сообщалось о том, что 4 мая Алла Пугачева умерла от закупорки сердечной артерии, а причиной этому стала передозировка наркотиков.

Естественно, никто не мог поверить в то, что Пугачева была наркоманкой. Певицу знают как семейного человека. Примадонна бы никогда не ступила на этот скользкий путь. Об этом и сообщили в сети ее фанаты. Однако большинство из них все же поверили в скоропостижную смерть и поспешили выразить свои соболезнования.

В то же время сама звезда российской эстрады выложила в Instagram видео со своим маленьким сыном Гарри и выразила свое мнение о том, что мальчик возможно в будущем станет великим поваром.

Пока неизвестно кто и зачем залил эту журналистскую «утку» в сеть. А Примадонне все желают крепкого здоровья, чтобы она прожила еще очень долго.