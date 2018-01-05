"Показала свой пирожок со всех ракурсов": Поклонники критикуют Волочкову за очередной шпагат

Поклонники критикуют балерину Большого театра Анастасию Волочкову за очередной прилюдный шпагат, показанный ею в профиле Instagram. Знаменитость вновь открыла комментарии к своим публикациям, дав хейтерам язвительно написать: "Показала свой пирожок со всех ракурсов".

На данный момент Анастасия Волочкова находится в теплой Турции, продолжая свой отдых. Не так давно она отдыхала в Таиланде на острове Пхукет, после вернулась в Москву, а теперь вновь решила понаслаждаться солнцем и морем. По словам знаменитости, она уже не может дождаться, пока в столице наступит настоящее лето, и эти дни пережидает в Анталье.

По традиции, отдых Волочковой не обходится без многочисленных фотографий в бикини. Еще более привычными для нее являются фотографии, где она демонстрирует свой идеальный шпагат. На сей раз фотографии вместили и то, и другое, что понравилось далеко не всем ее поклонникам. Они и упомянули и тот самый "пирожок" и " все ракурсы". Тем не менее, нашлись и те, кто похвалили балерину за ее отличную физическую подготовку, а также восхитились ее способностям не обращать внимания на недоброжелателей.