Ксения Дели ждет ребенка от мужа-миллиардера

Молдавская фотомодель Ксения Дели на днях подтвердила слухи о своей беременности первенцем от своего мужа египетского миллиардера.

В июне 2016 года Ксения Дели вышла замуж за Оссаму Фати Рабах аль-Шарифа. Несмотря на огромную разницу в возрасте, возлюбленные уже 2 года живут вместе и планируют завести ребенка. Вчера известная фотомодель выложила в Instagram фото с уже округлившимся животиком, который подтвердил все слухи о ее беременности.

Пока что неизвестно какого пола будет ребенок 28-летней молдавской фотомодели и 64-летнего египетского миллиардера. Известная пара желает пока что сохранить это в тайне от общественности.

Напомним, что раньше Ксения Дели была возлюбленной известного музыкального исполнителя Егора Крида, который занялся поисками новой любви в телевизионном шоу «Холостяк».