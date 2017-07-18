Стало известно сколько же Кайли Дженнер получает за фотографии, опубликованные в интернете

Американская модель Кайли Дженнер, которая известна всем так же своим участием в шоу «Семейство Кардашьян» практически не появлялась в интернете во время своей беременности и не радовала своих поклонников фотографиями. Однако после родов Кайли вернулась в модельный бизнес и снова начала публиковать фотоснимки в различных социальных сетях, таких как Instagram, Twitter и Snapchat. Недавно стало известно сколько же Кайли получает денег за свои фото в интернете.

В феврале 2018 года у Кайли Дженнер родилась прелестная дочь Сторми от ее возлюбленного Трэвиса Скота. За жизнью американской модели постоянно следят поклонники, поэтому ей даже не нужно стараться для того, чтобы заработать на модельном бизнесе. Кайли считают мировым брендом и многие готовы платить ей за то, чтобы она появилась на фотографиях в их фирменной одежде.

Стало известно, что за одну опубликованную фотографию Кайли Дженнер получает около $1 миллиона прибыли от разных рекламных агентств и маркетинговых компаний. Это дает модели возможность практически не работать и уделять все время своей маленькой дочери и возлюбленному.