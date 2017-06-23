Ольга Бузова улетает на Сейшелы ради откровенных фото

Стало известно, что Ольга Бузова улетает на Сейшелы. Поклонники уже ждут ее Stories с отдыха на островах, а хейтеры уверяют, что ближайшие две недели певица потратит лишь на создание новых откровенных фото в бикини, которыми она так любит хвастать.

В последнее время популярной певице и телеведущей Ольге Бузовой было совсем не до отдыха. Она трудилась над записями новых музыкальных альбомов, сьемками клипов, а также продолжала работу на скандальной телепередаче "Дом-2". Стоит отметить, что это далеко не вся деятельность, которой она должна была уделять время. В своих Stories она часто жаловалась, что не имеет свободного времени, а также не высыпается, так как работает допоздна.

Накануне стало известно, что Ольга Бузова улетает на Сейшелы. Ее поклонники искренне обрадовались этой новости, так как знали обо всех трудностях, которые происходят в ее жизни. Хейтеры же нашли в этой ситуации возможность упрекнуть певицу. Они продолжают писать в различных соцсетях, что та покидает Москву лишь ради новых откровенных фотографий, ведь ее, по их мнению, интересует лишь это.