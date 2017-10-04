Телезвезда Эшли Джеймс удивила поклонников фото в нижнем белье без фотошопа

Звезда телешоу «Большой брат» Эшли Джеймс выложила в Instagram фотографию в нижнем белье без фотошопа. Британка уверяет, что люди становятся настоящими, когда перестают пытаться походить на навязанный им образ с обложки.

Для сравнения в Instagram было выложено сразу 2 фотографии. Одна из них была отредактирована в фотошопе, а вторая была без какой-либо ретуши. Как объясняет Эшли, она сделала это чтобы показать, что даже опытные модели стремятся выглядеть такими же, какими их привыкли видеть на обложках журналов.

Телезвезда высказала свое мнение о том, что людям нужно перестать стыдится своего несовершенства, потому что именно это и делает их особенными. Главной целью Эшли Джеймс стало поднятие самооценки женщин, которые не могут показаться людям такими, какие они есть и стыдятся своих недостатков.

Эшли призналась, что раньше и сама пыталась выглядеть красивее и стыдилась того, что скрывает под одеждой, однако потом поняла, что целлюлит, растяжки и другие проблемные зоны делают человека настоящим и этого не нужно стыдиться.