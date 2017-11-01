Равшана Куркова в путешествии нашла новую любовь

Популярная российская актриса театра и кино Равшана Куркова за неделю в путешествии нашла новую любовь. В своем Instagram она рассказала, что до сих пор находится под впечалением от солнечной Абхазии и так влюблена в этот регион, что готова возвращаться туда снова и снова.

37-летняя российская актриса родом из Ташкента Равшана Куркова рассказала о том, какие впечатления она получила после путешествия в Абхазию, Регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта. Он находится на северо-восточном побережье Чёрного моря и имеет на своей территории множество достопримечательностей. Актриса рассказала, что не смогла остаться равнодушной к той теплой атмосфере, которая сопровождала все ее путешествие, и прямо-таки влюбилась в этот регион.

Равшана Куркова побывала в Абхазии благодаря тому, что была приглашена на Сухумский международный кинофестиваль. Она пребывала в Грузии в течении нескольких недель и посетила много местных достопримечательностей .

СМИ также сообщали о том, что сейчас актриса принимает участие в съемках фильма "Балканский рубеж", исполняя одну из главных ролей.