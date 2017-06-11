Наталья Штурм продолжает удивлять фанатов, на этот раз ее увидели топлес в Испании

Не смотря на то, что Наталье Штурм уже 51 год, певица, а вместе с тем и писательница, не перестает удивлять публику откровенными фотографиями. К примеру, недавно она поучаствовала в откровенной фотосессии для рекламы нижнего белья. На этот раз артистку заметили на пляже в Испании. Ее фото топлес, которое она выложила в Instagram, не могло не произвести впечатления.

Певица, которую большинство слушателей запомнили по песне «Школьный роман», выложила в Instagram фото, в котором она позирует на пляже Испании с обнаженной грудью. Вокруг Натальи постоянно крутятся слухи о том, что она больна психическим расстройством. Дело в том, что она не стесняется появляться голышом даже при детях. А Наталья делает все, чтобы подогреть эти слухи ещё больше.

Фанаты оценили фото лайками и множеством комментариев с лестными отзывами.