Цымбалюк-Романовская поделилась подробностями интимной жизни с Джигарханяном

Известная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, присутствуя на передаче "Пусть говорят", поделилась подробностями интимной жизни с российским народным артистом Арменом Джигарханяном.

Накануне 39-летняя знаменитость Виталина Цымбалюк-Романовская вновь стала участницей передачи "Пусть говорят", которую транслируют на Первом канале. Тема выпуска была посвящена тому, как проходит жизнь в семьях, где между супругами присутствует очень большая разница в возрасте. Остальные гости, которые также были приглашены на запись программы, намекали на то, что между Цымбалюк-Романовской и Джигарханяном вряд ли была интимная близость, так как на данный момент актеру театра и кино уже исполнилось 82 года.

Пианистка открыто рассказала, что на протяжении практически всего времени, как она жила вместе с бывшим мужем, секс у них был. Лишь в последние годы он прекратился, однако супруги не испытывали от этого дискомфорта. По словам Цымбалюк-Романовской, она была влюблена в будущего супруга еще до того, как он ответил ей взаимностью, и это время питала себя платонической любовью. Таким же образом, ей хватало отношений без интима, когда здоровье Армена Джигарханяна пошатнулось.