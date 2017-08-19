Поклонники обеспокоены психическим здоровьем экс-участницы SEREBRO

Бывшая солистка популярного трио SEREBRO Полина Фаворская заставила понервничать своих преданных фанатов. Поклонники считают, что «поиски себя» превратились в затяжную депрессию.





Напомним, что Полина Фаворская шокировала поклонников SEREBRO своим заявлением о том, что покидает коллектив в связи с необходимостью найти себя и свой путь в жизни. Тогда и продюсер группы Максим Фадеев, и сами поклонники с грустью попрощались с девушкой, но продолжили следить за её жизнью. Вскоре после завершения «главного этапа» поискового пути Полина стала странно себя вести. Её социальная сеть уверенно заполнилась откровенными снимками, странными философскими рассуждениями, резкими высказываниями и смелыми признаниями.



Тогда фанаты почувствовали, что так Полина самовыражается. Но последний пост девушки гласит о другом: «Подарил мне майку, чтобы не только мои подписчики знали о моей глубокой депрессии, но и все прохожие вокруг!» - так подписала она видео, в котором с грустным лицом позирует в майке с надписью «депрессия». Поклонники встревожились и стали расспрашивать Полину Фаворскую о её проблемах, на что девушка решила промолчать.