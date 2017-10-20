Поклонники Сергея Жукова в московском метро устроили концерт под песни «Руки Вверх»

Несмотря на то, что группа «Руки Вверх» уже давно не на пике популярности, её хиты знают и любят. Так, недавно в московском метро поклонники Сергея Жукова устроили настоящий концерт, напевая «18 мне уже».

«А это, пожалуй, самый весёлый вагон московского метрополитена за всю историю», - заявил исполнитель, показав видео, где фанаты проявляли так свои вокальные таланты. Сергей Жуков отметил, что так поклонники возвращались домой после концертов, и их активность и настрой ясно демонстрируют – люди были бы готовы развернуться и снова отправиться на выступление, если бы оно было. Певец подчеркнул, что такая поддержка его и команду очень радует, как сообщает «Версия.Инфо».

Тёплые моменты и обмен положительной энергией очень стимулируют на новые свершения. Фанаты Сергея Жукова отметили, что видели, как люди поют хиты «Руки Вверх» не только в вагоне метро, но и когда едут на эскалаторе, и просто где угодно. Для большинства комментаторов группа ассоциировалась с тем временем в детстве, которое приятно вспомнить и сейчас, а эмоции от выступлений заряжают на долгий период.