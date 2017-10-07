Детектор Шепелева уличил в измене жену музыканта Щедрова

Лидер ретро-группы "Доктор Ватсон" Виктор Щедров посетил телепередачу "На самом деле", чтобы проверить свои подозрения о неверности супруги Елизаветы Борисенок. Детектор лжи ведущего Дмитрия Шепелева действительно уличил женщину в измене и спровоцировал шокирующее признание.

Музыкант рассказал Дмитрию Шепелеву о том, что неоднократно слышал информацию о неверности жены. На этой почве Виктор Щедров даже усомнился, что совместный ребенок Даниэль рожден именно от него. Перед съёмками он предоставил экспертам образцы ДНК для проверки родства.

Во время беседы со знаменитостью Дмитрий Шепелев обратил внимание на тот факт, что во время романа с Елизаветой Борисенок Виктор Щедров был не совсем свободен - состоял в браке. На это исполнитель ответил, что в тот момент уже не жил со своей прошлой семьей.

Полиграф показал, что у Елизаветы Борисенок действительно был другой мужчина. Она не стала отрицать или оправдываться - просто заявила, что всю жизнь будет любить одного человека. Затем принесли результаты генетической экспертизы, которая признала Даниэля сыном Виктора Щедрова. Стоит отметить, что эта информация несколько огорчила мать мальчика.