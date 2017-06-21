Настасья Самбурская перестала выходить на связь после новости об избиении

Пару дней назад российская актриса Настасья Самбурская, которая известна всем по сериалу «Универ», выложила в Instagram фотографию, на которой она избита до неузнаваемости. Сама актриса подписала фото со словами: «При чем тут бывшая ведущая «Ревизорро»?». После этого Настасья будто пропала и никто не мог выйти с ней на связь.

Поклонники Самбурской находятся в недоумении после случившегося. Никто не хочет отвечать на вопрос о том, правда ли Самбурскую избили или она просто решила пошутить над Еленой Летучей? Фанаты спрашивали об этом у Александра Филя, который работает агентом актрисы, однако ответов на свои вопросы они не получили. Филь утверждает, что он и сам ничего не знает и не может дозвониться до Настасьи.

Актриса же обещала фанатам рассказать обо всем, когда встанет на ноги. После многочисленных вопросов, один из федеральных каналов дал подтверждение о том, что Самбурская и правда находится в больнице, ссылаясь на сведения Александра Филя.