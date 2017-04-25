«Вы не то надеваете»: Стас Костюшкин ответил завидующим ему мужчинам

Певец Стас Костюшкин дал дельный совет мужчинам, которые жалуются на его полуголые фотографии в социальной сети. Лидер «A-Dessa» советует им сменить стиль.





Стас Костюшкин давно проводит в своём Instagram рубрику, суть которой заключается в его ответе на один из самых колких комментариев за последнее время. И всё чаще певцу стали писать взрослые мужчины. Если женщины нахваливают тело музыканта и его усердие в достижении целей, то мужчины требуют реже демонстрировать свою силу воли. Недовольные комментаторы так и обращаются к исполнителю с просьбой не оголяться в Сети, ведь «им это не нравится». Костюшкин своеобразно ответил на такие комментарии.





Музыкант вспомнил, что в молодости увлекался фильмами с «железными людьми»: Сталлоне, Шварценеггер, Ван Дам. Их оголённые торсы мотивировали его заниматься собой. И таким примером он хочет стать для современных мужчин. Певец советует перестать завидовать ему, отложить очки и пиво, а обуть кроссовки и отправиться на стадион, и делать это надо «ради женщин». Поклонники пришли в восторг от такого ответа и отметили, что на завистливых личностей обращать внимание вовсе не стоит.